В Ізраїлі проводять оцінку готовності ЦАХАЛу "розширити наступ" на півночі

Нагадаємо, що кілька годин тому президент США Джо Байден зробив заяву щодо ліквідації лідера "Хезболли". Він наголосив, що Хассан Насралла та очолюване ним угруповання були відповідальні за вбивство сотень американців "за чотири десятиліття терору".

"Його смерть від ізраїльського авіаудару є мірою справедливості для його численних жертв, серед яких тисячі американців, ізраїльтян і ліванських мирних жителів", - сказав президент США.

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