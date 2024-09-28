В Израиле проводят оценку готовности ЦАХАЛа "расширить наступление" на севере

Напомним, что несколько часов назад президент США Джо Байден сделал заявление относительно ликвидации лидера "Хезболлы". Он подчеркнул, что Хассан Насралла и возглавляемая им группировка были ответственные за убийство сотен американцев "за четыре десятилетия террора".

"Его смерть от израильского авиаудара является мерой справедливости для его многочисленных жертв, среди которых тысячи американцев, израильтян и ливанских мирных жителей", - сказал президент США.

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