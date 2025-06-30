В Ізраїлі попрощалися з п’ятьма українцями, які загинули через іранський ракетний удар (фото)

Сьогодні, 30 червня, в місті Бат-Ям на місці іранського ракетного удару відбулася церемонія прощання з п’ятьма громадянами України, які загинули внаслідок атаки з боку режиму Ісламської Республіки Іран.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на офіційне повідомлення Міністерства закордонних справ Ізраїлю .

Прощання з українцями в Ізраїлі (фото: Міністерства закордонних справ Ізраїлю)

"Нехай буде благословенною пам’ять про невинних жертв воєнних злочинів тегеранського режиму", - йдеться в повідомленні ізраїльського МЗС.

Прощання з українцями в Ізраїлі (фото: Міністерства закордонних справ Ізраїлю)

Усі загиблі - члени однієї родини, які перебували в Ізраїлі:

Що відомо про загиблу родину українців в Ізраїлі

Раніше РБК-Україна писало, що в Ізраїлі, у місті Бат-Ям, під час масованого ракетного удару Ірану 14 червня загинула сім’я з Одеси - троє дітей, мама дівчинки та бабуся. Родина приїхала до Ізраїлю на лікування 7-річної Насті Бурик, яка боролася з лейкемією, у грудні 2022 року. Її батько, Костянтин Бурик, зараз захищає Україну від російського вторгнення.

Настя загинула разом із бабусею та двоюрідними братами, які навчалися в місцевій школі.

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