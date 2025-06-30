В Израиле попрощались с пятью украинцами, которые погибли из-за иранского ракетного удара (фото)

Сегодня, 30 июня, в городе Бат-Ям на месте иранского ракетного удара состоялась церемония прощания с пятью гражданами Украины, которые погибли в результате атаки со стороны режима Исламской Республики Иран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное сообщение Министерства иностранных дел Израиля .

Прощание с украинцами в Израиле (фото: Министерства иностранных дел Израиля)

"Да будет благословенной память о невинных жертвах военных преступлений тегеранского режима", - говорится в сообщении израильского МИД.

Прощание с украинцами в Израиле (фото: Министерства иностранных дел Израиля)

Все погибшие - члены одной семьи, которые находились в Израиле:

Что известно о погибшей семье украинцев в Израиле

Ранее РБК-Украина писало, что в Израиле, в городе Бат-Ям, во время массированного ракетного удара Ирана 14 июня погибла семья из Одессы - трое детей, мама девочки и бабушка. Семья приехала в Израиль на лечение 7-летней Насти Бурик, которая боролась с лейкемией, в декабре 2022 года. Ее отец, Константин Бурик, сейчас защищает Украину от российского вторжения.

Настя погибла вместе с бабушкой и двоюродными братьями, которые учились в местной школе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.