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В Израиле попрощались с пятью украинцами, которые погибли из-за иранского ракетного удара (фото)

Понедельник 30 июня 2025 15:34
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В Израиле попрощались с пятью украинцами, которые погибли из-за иранского ракетного удара (фото) Фото: Прощание с семьей украинцев в Израиле (Министерства иностранных дел Израиля)
Автор: Татьяна Веремеева

Сегодня, 30 июня, в городе Бат-Ям на месте иранского ракетного удара состоялась церемония прощания с пятью гражданами Украины, которые погибли в результате атаки со стороны режима Исламской Республики Иран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное сообщение Министерства иностранных дел Израиля.

Все погибшие - члены одной семьи, которые находились в Израиле:

  • Настя Бурик, 8 лет - прибыла в Израиль на лечение лейкемии;
  • Мария Пешкурева, 30 лет - мать Насти;
  • Елена Соколова, 54 года - бабушка девочки;
  • Илья Пешкурев, 14 лет - двоюродный брат Насти;
  • Константин Тютевич, 10 лет - еще один ее двоюродный брат.

В Израиле попрощались с пятью украинцами, которые погибли из-за иранского ракетного удара (фото)
Прощание с украинцами в Израиле (фото: Министерства иностранных дел Израиля)

"Да будет благословенной память о невинных жертвах военных преступлений тегеранского режима", - говорится в сообщении израильского МИД.

В Израиле попрощались с пятью украинцами, которые погибли из-за иранского ракетного удара (фото)
Прощание с украинцами в Израиле (фото: Министерства иностранных дел Израиля)

Что известно о погибшей семье украинцев в Израиле

Ранее РБК-Украина писало, что в Израиле, в городе Бат-Ям, во время массированного ракетного удара Ирана 14 июня погибла семья из Одессы - трое детей, мама девочки и бабушка. Семья приехала в Израиль на лечение 7-летней Насти Бурик, которая боролась с лейкемией, в декабре 2022 года. Ее отец, Константин Бурик, сейчас защищает Украину от российского вторжения.

Настя погибла вместе с бабушкой и двоюродными братьями, которые учились в местной школе.

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