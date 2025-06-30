В Израиле попрощались с пятью украинцами, которые погибли из-за иранского ракетного удара (фото)
Сегодня, 30 июня, в городе Бат-Ям на месте иранского ракетного удара состоялась церемония прощания с пятью гражданами Украины, которые погибли в результате атаки со стороны режима Исламской Республики Иран.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное сообщение Министерства иностранных дел Израиля.
Все погибшие - члены одной семьи, которые находились в Израиле:
- Настя Бурик, 8 лет - прибыла в Израиль на лечение лейкемии;
- Мария Пешкурева, 30 лет - мать Насти;
- Елена Соколова, 54 года - бабушка девочки;
- Илья Пешкурев, 14 лет - двоюродный брат Насти;
- Константин Тютевич, 10 лет - еще один ее двоюродный брат.
Прощание с украинцами в Израиле (фото: Министерства иностранных дел Израиля)
"Да будет благословенной память о невинных жертвах военных преступлений тегеранского режима", - говорится в сообщении израильского МИД.
Прощание с украинцами в Израиле (фото: Министерства иностранных дел Израиля)
Что известно о погибшей семье украинцев в Израиле
Ранее РБК-Украина писало, что в Израиле, в городе Бат-Ям, во время массированного ракетного удара Ирана 14 июня погибла семья из Одессы - трое детей, мама девочки и бабушка. Семья приехала в Израиль на лечение 7-летней Насти Бурик, которая боролась с лейкемией, в декабре 2022 года. Ее отец, Константин Бурик, сейчас защищает Украину от российского вторжения.
Настя погибла вместе с бабушкой и двоюродными братьями, которые учились в местной школе.
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