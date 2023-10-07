UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Ізраїлі понад 20 загиблих та 500 постраждалих через атаки ХАМАС

Фото: в Ізраїлі понад 500 постраждалих через атаки ХАМАС (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

В Ізраїлі через масштабної атаки ХАМАС загинуло щонайменше 22 людини. Ще понад 500 осіб отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel та "Новости Израиля".

За даними Міністерства охорони здоров'я Ізраїлю, станом на 13:00 до лікарень звернулося не менше 545 поранених в результаті ракетних обстрілів і атак бойовиків ХАМАС.

Крім того, служба екстреної допомоги "Маген Давид Адом" повідомила про щонайменше 22 жертв.

Як зазначається, усі лікарні у радіусі 80 км від кордону Сектора Газа працюють в умовах підвищеної готовності.

Армія оборони Ізраїля (ЦАХАЛ) заявляє, що бойовики випустили близько 2200 ракет по Ізраїлю. У відповідь ЦАХАЛ розпочав операцію "Залізні мечі".

До Сектору Газа відправили додаткові сили, а десятки винищувачів завдали ударів по об'єктах ХАМАС у Секторі Газа. Військові Ізраїля закликають цивільних дотримуватися вказівок командування.

Сектор Газа атакував Ізраїль

Зранку 7 жовтня бойовики ХАМАС масовано вдарили ракетами по півдню та центру Ізраїля. Було випущено тисячі ракет та снарядів. 

ХАМАС проник у щонайменше сім населених пунктів на півдні Ізраїлю. Своєю чергою армія оборони Ізраїлю оголосила про початок "контртерористичної операції" під назвою "Залізні Мечі" у Секторі Газа. Десятки винищувачів атакуються об'єкти ХАМАС.

Україна засудила напад на Ізраїль, а в Офісі президента вважають, що через Росію світ занурюється в хаос.

РБК-Україна стежить за ситуацією в Ізраїлі, більш детально про це - у нашому матеріалі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХАМАСІзраїль