В Ізраїлі понад 20 загиблих та 500 постраждалих через атаки ХАМАС

В Ізраїлі через масштабної атаки ХАМАС загинуло щонайменше 22 людини. Ще понад 500 осіб отримали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel та "Новости Израиля".
За даними Міністерства охорони здоров'я Ізраїлю, станом на 13:00 до лікарень звернулося не менше 545 поранених в результаті ракетних обстрілів і атак бойовиків ХАМАС.
Крім того, служба екстреної допомоги "Маген Давид Адом" повідомила про щонайменше 22 жертв.
Як зазначається, усі лікарні у радіусі 80 км від кордону Сектора Газа працюють в умовах підвищеної готовності.
Армія оборони Ізраїля (ЦАХАЛ) заявляє, що бойовики випустили близько 2200 ракет по Ізраїлю. У відповідь ЦАХАЛ розпочав операцію "Залізні мечі".
До Сектору Газа відправили додаткові сили, а десятки винищувачів завдали ударів по об'єктах ХАМАС у Секторі Газа. Військові Ізраїля закликають цивільних дотримуватися вказівок командування.
Зранку 7 жовтня бойовики ХАМАС масовано вдарили ракетами по півдню та центру Ізраїля. Було випущено тисячі ракет та снарядів.
ХАМАС проник у щонайменше сім населених пунктів на півдні Ізраїлю. Своєю чергою армія оборони Ізраїлю оголосила про початок "контртерористичної операції" під назвою "Залізні Мечі" у Секторі Газа. Десятки винищувачів атакуються об'єкти ХАМАС.
Україна засудила напад на Ізраїль, а в Офісі президента вважають, що через Росію світ занурюється в хаос.
РБК-Україна стежить за ситуацією в Ізраїлі, більш детально про це - у нашому матеріалі.
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