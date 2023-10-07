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В Израиле более 20 погибших и 500 пострадавших из-за атак ХАМАС

Фото: в Израиле более 500 пострадавших из-за атак ХАМАС (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Израиле из-за масштабной атаки ХАМАС погибли по меньшей мере 22 человека. Еще более 500 человек получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel и "Новости Израиля".

По данным Министерства здравоохранения Израиля, по состоянию на 13:00 в больницы обратилось не менее 545 раненых в результате ракетных обстрелов и атак боевиков ХАМАС.

Кроме того, служба экстренной помощи "Маген Давид Адом" сообщила о по меньшей мере 22 жертвам.

Все больницы в радиусе 80 км от границы Сектора Газа работают в условиях повышенной готовности.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявляет, что боевики выпустили около 2200 ракет по Израилю. В ответ ЦАХАЛ начал операцию "Железные мечи".

К Сектору Газа отправили дополнительные силы, а десятки истребителей нанесли удары по объектам ХАМАС в Секторе Газа. Военные Израиля призывают гражданских следовать указаниям командования.

Сектор Газа атаковал Израиль

Утром 7 октября боевики ХАМАС массированно ударили ракетами по югу и центру Израиля. Были выпущены тысячи ракет и снарядов.

ХАМАС проник в не менее семи населенных пунктов на юге Израиля. В свою очередь армия обороны Израиля объявила о начале "контртеррористической операции" под названием "Железные Мечи" в Секторе Газа. Десятки истребителей атакуют объекты ХАМАС.

Украина осудила нападение на Израиль, а в Офисе президента считают, что из-за России мир погружается в хаос.

РБК-Украина следит за ситуацией в Израиле, более подробно об этом – в нашем материал.

 

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