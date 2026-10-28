ua en ru
Ср, 28 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Олешки Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

В Ізраїлі підрахували понад 50% голосів: хто лідирує на виборах

08:57 28.10.2026 Ср
2 хв
aimg Марія Науменко
В Ізраїлі підрахували понад 50% голосів: хто лідирує на виборах Фото: прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу (Getty Images)
Додати як бажане джерело в Google

На виборах в Ізраїлі блок прихильників прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу наразі випереджає опонентів. Водночас підрахунок голосів триває, тому попередній розподіл місць у парламенті ще може змінитися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Центральної виборчої комісії Ізраїлю.

Станом на 7:57 28 жовтня, після підрахунку 57,36% виборчих урн, блок прихильників Нетаньягу, до якого входять "Лікуд", ШАС, "Оцма Єгудіт", "Яадут ха-Тора" та "Релігійний сіонізм" - "Зеут", попередньо отримує 55 місць у Кнесеті.

Блок противників прем'єра, зокрема партії "Яшар", "Беяхад", "Демократи" та "Наш дім Ізраїль", має 49 місць.

Ще 16 місць, за попередніми даними, припадають на арабські партії "Об'єднаний список" і РААМ.

Таким чином, прихильники чинного прем'єра наразі випереджають опонентів на шість місць. Однак ці цифри не є остаточними: результати оновлюватимуться в міру опрацювання бюлетенів.

Які партії поки не долають виборчий бар'єр

В Ізраїлі партіям потрібно набрати щонайменше 3,25% голосів, щоб пройти до Кнесету. За попередніми результатами, оприлюдненими комісією, необхідного показника поки не досягли кілька політичних сил.

Зокрема, "Резервісти" набирають 2,6%, "Народ Ізраїлю" - 1,7%, а "Хареді Публік" - 0,2%.

Якщо ці партії не подолають бар'єр за підсумками остаточного підрахунку, вони не отримають місць у парламенті.

Нагадаємо, 27 жовтня в Ізраїлі відбулися парламентські вибори. Перші екзитполи давали невелику перевагу опозиції, однак оновлені результати показали, що блок партій Беньяміна Нетаньягу може зрівнятися з опонентами або випередити їх на два мандати.

Явка на виборах становила 77,7% - це найвищий показник із 1999 року.

Про те, як результати виборів можуть вплинути на ситуацію на Близькому Сході, читайте в матеріалі РБК-Україна.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Ізраїль Нетаньяху
Новини
Трамп анонсував швидку зустріч із Зеленським та Путіним
Трамп анонсував швидку зустріч із Зеленським та Путіним
Аналітика
Зеленський 23 рази говорив про вибори, але законодавство не змінено: інтерв’ю з Железняком
Володимир Куреннойзаступник генерального директора РБК-Україна Зеленський 23 рази говорив про вибори, але законодавство не змінено: інтерв’ю з Железняком