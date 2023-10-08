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В Ізраїлі загроза нових проникнень терористів ХАМАС, - ЗМІ

Ілюстративне фото: В Ізраїлі загроза нових проникнень терористів ХАМАС (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

В Ізраїлі повідомляють про загрозу нових можливих проникнень терористів ХАМАС у населені пункти Сдерот та Мигдаль Оз.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Новини Ізраїлю" та The Times of Israel.

Зазначається, що сьогодні ввечері командування Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) повідомило мешканців Сдерота про загрозу можливого проникнення терористів до міста.

За повідомленням ЗМІ, було чути стрілянину біля станції швидкої допомоги "Маген Давид Адом".

Мешканців просять замкнутися у своїх будинках і залишатися поблизу охоронюваних приміщень, а також не виходити на вулицю.

Крім того, о 21:18 надійшло повідомлення про загрозу можливого проникнення терористів до селища Мигдаль Оз.

Напад ХАМАС на Ізраїль

Вчора терористи ХАМАС проникли на територію Ізраїлю із сектору Газа та вступили в бій з ізраїльськими військами. ХАМАСу вдалося захопити низку населених пунктів.

До вечора ізраїльські військові повернули під контроль більшу частину території і завдали ударів у відповідь по військових об'єктах і штабу ХАМАС.

Ізраїль оголосив про "стан війни" та початок контртерористичної операції "Залізні мечі". Зазначимо, що через напад ХАМАС в Ізраїлі загинули щонайменше 700 людей.

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