RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Израиле подозрение на новые проникновения террористов ХАМАС, - СМИ

Иллюстративное фото: в Израиле подозрение на новые проникновения террористов ХАМАС (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

В Израиле сообщают о новых возможных проникновениях террористов ХАМАС в населенные пункты Сдерот и Мигдаль Оз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новости Израиля" и The Times of Israel.

Сообщается, что сегодня вечером командование Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) уведомило жителей Сдерота о возможном новом проникновении террористов в город.

По сообщаям СМИ, что было слышно стрельба около станции скорой помощи "Маген Давид Адом". Жителей просят оставаться в своих домах.

Кроме того, в 21:18 поступило сообщение о возможном проникновении террористов в поселок Мигдаль Оз.

Нападение ХАМАС на Израиль

Вчера террористы ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа и вступили в бой с израильскими войсками. ХАМАСу удалось захватить ряд населенных пунктов.

До вечера израильские военные вернули под контроль большую часть территории и нанесли ответные удары по военным объектам и штабу ХАМАС.

Израиль объявил о "состоянии войны" и начале контртеррористической операции "Железные мечи". Отметим, что из-за нападения ХАМАС в Израиле погибли по меньшей мере 700 человек.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХАМАСИзраиль