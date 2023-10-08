В Израиле подозрение на новые проникновения террористов ХАМАС, - СМИ

В Израиле сообщают о новых возможных проникновениях террористов ХАМАС в населенные пункты Сдерот и Мигдаль Оз.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новости Израиля" и The Times of Israel.
Сообщается, что сегодня вечером командование Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) уведомило жителей Сдерота о возможном новом проникновении террористов в город.
По сообщаям СМИ, что было слышно стрельба около станции скорой помощи "Маген Давид Адом". Жителей просят оставаться в своих домах.
Кроме того, в 21:18 поступило сообщение о возможном проникновении террористов в поселок Мигдаль Оз.
Вчера террористы ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа и вступили в бой с израильскими войсками. ХАМАСу удалось захватить ряд населенных пунктов.
До вечера израильские военные вернули под контроль большую часть территории и нанесли ответные удары по военным объектам и штабу ХАМАС.
Израиль объявил о "состоянии войны" и начале контртеррористической операции "Железные мечи". Отметим, что из-за нападения ХАМАС в Израиле погибли по меньшей мере 700 человек.
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