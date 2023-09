В Ізраїлі перевернувся шкільний автобус: постраждало понад 30 дітей

Інцидент трапився на перехресті, коли автобус раптово перевернувся. Видання зазначає, що було госпіталізовано 33 дитини віком 8-12 років. Про стан водія наразі нічого невідомо.

"Двоє з дітей отримали важкі травми, один перебуває у стані середньої важкості й 30 отримали легкі травми”, - йдеться у матеріалі.

В поліції повідомили, що зараз проводять розслідування причин аварії.

"Поліція вивчає, чи не призвела поломка гальм до втрати водієм контролю над автобусом", - додає агентство.

