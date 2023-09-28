В Ізраїлі перевернувся шкільний автобус: постраждало понад 30 дітей

На заході Єрусалиму перекинувся шкільний автобус, постраждало 33 дитини, їх всіх доставили до лікарень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Xinhua.

Інцидент трапився на перехресті, коли автобус раптово перевернувся. Видання зазначає, що було госпіталізовано 33 дитини віком 8-12 років. Про стан водія наразі нічого невідомо.

"Двоє з дітей отримали важкі травми, один перебуває у стані середньої важкості й 30 отримали легкі травми”, - йдеться у матеріалі.

В поліції повідомили, що зараз проводять розслідування причин аварії.

"Поліція вивчає, чи не призвела поломка гальм до втрати водієм контролю над автобусом", - додає агентство.

#Israel A #school #bus carrying children went off the road and overturned, falling into a ditch by the side of the road near Beit Shemesh. Many were injured and five children seriously so were taken to the hospital in #Jerusalem. Photo by Yoav Dudekovich/TPS#TPS_One_Photo_a_Day pic.twitter.com/T0RVvStUTb — TPS - Israel's News Agency (@TPS_News_co_il) September 27, 2023

Масштабні ДТП у світі

21 вересня повідомлялось, що у Чорногорії на трасі Цетинє-Будва пасажирський автобус впав з обриву. Внаслідок ДТП загинули щонайменше двоє осіб. Серед постраждалих також є українці.

А 19 вересня рейсовий автобус з 40 пасажирами перекинувся в Австрії. Внаслідок ДТП загинула одна людина, також було близько 20 постраждалих, серед яких й українці.

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