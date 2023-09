В Израиле перевернулся школьный автобус: пострадали более 30 детей

Инцидент произошел на перекрестке, когда автобус внезапно перевернулся. Издание отмечает, что были госпитализированы 33 ребенка в возрасте 8-12 лет. О состоянии водителя пока ничего не известно.

"Двое детей получили тяжелые травмы, один находится в состоянии средней тяжести и 30 получили легкие травмы", - говорится в материале.

В полиции сообщили, что сейчас проводится расследование причин аварии.

"Полиция изучает, не привела ли поломка тормозов к потере водителем контроля над автобусом", - добавляет агентство.

#Israel A #school #bus carrying children went off the road and overturned, falling into a ditch by the side of the road near Beit Shemesh. Many were injured and five children seriously so were taken to the hospital in #Jerusalem. Photo by Yoav Dudekovich/TPS#TPS_One_Photo_a_Day pic.twitter.com/T0RVvStUTb