В Израиле перевернулся школьный автобус: пострадали более 30 детей

На западе Иерусалима перевернулся школьный автобус, пострадали 33 ребенка, их всех доставили в больницы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Xinhua.

Инцидент произошел на перекрестке, когда автобус внезапно перевернулся. Издание отмечает, что были госпитализированы 33 ребенка в возрасте 8-12 лет. О состоянии водителя пока ничего не известно.

"Двое детей получили тяжелые травмы, один находится в состоянии средней тяжести и 30 получили легкие травмы", - говорится в материале.

В полиции сообщили, что сейчас проводится расследование причин аварии.

"Полиция изучает, не привела ли поломка тормозов к потере водителем контроля над автобусом", - добавляет агентство.

#Israel A #school #bus carrying children went off the road and overturned, falling into a ditch by the side of the road near Beit Shemesh. Many were injured and five children seriously so were taken to the hospital in #Jerusalem. Photo by Yoav Dudekovich/TPS#TPS_One_Photo_a_Day pic.twitter.com/T0RVvStUTb — TPS - Israel's News Agency (@TPS_News_co_il) September 27, 2023

Масштабные ДТП в мире

21 сентября сообщалось, что в Черногории на трассе Цетине-Будвапассажирский автобус упал с обрыва. В результате ДТП погибли по меньшей мере два человека. Среди пострадавших также украинцы.

А 19 сентября рейсовый автобус с 40 пассажирами перевернулся в Австрию. В результате ДТП погиб один человек, также было около 20 пострадавших, среди которых и украинцы.

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