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В Ізраїлі міністр оскандалився заявою про ядерку, прем'єр його відсторонив

Фото: прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Ізраїльський міністр спадщини Аміхай Еліяху запропонував скинути на Сектор Газа ядерну бомбу. Його відсторонили від засідань уряду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

Ультраправий міністр в інтерв'ю заявив, що ядерний удар по Газі став би "однією з можливостей". Коли йому нагадали, що у Секторі Газа знаходиться близько 240 заручників, він додав, що на війні є жертви.

Еліяху.

Також він заявив, що Сектора Газа не потрібно надавати гуманітарну допомогу, бо "ми б не передали нацистам гуманітарну допомогу".

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху швидко відкинув заяву Еліяху про можливість ядерного удару по Сектору Газа.

На тлі конфлікту Нетаньяху відсторонив міністра від засідань уряду Ізраїлю.

Що відбувається у Секторі Газа

Через три тижні після вторгнення бойовиків ХАМАС в Ізраїль у конфлікті на Близькому Сході сталося нове загострення. ЦАХАЛ ввів свої війська у північну частину Сектора Газа.

Наразі армія оборони Ізраїля продовжують операцію на півночі Гази, заявляючи про розширення зони. Тим часом ЦАХАЛ завдає ударів, знищують об'єкти ХАМАС на території Гази та у підземеллях, які використовують бойовики.

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НетаньяхуХАМАСІзраїльСектор Газа