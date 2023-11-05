В Ізраїлі міністр оскандалився заявою про ядерку, прем'єр його відсторонив

Ізраїльський міністр спадщини Аміхай Еліяху запропонував скинути на Сектор Газа ядерну бомбу. Його відсторонили від засідань уряду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.
Ультраправий міністр в інтерв'ю заявив, що ядерний удар по Газі став би "однією з можливостей". Коли йому нагадали, що у Секторі Газа знаходиться близько 240 заручників, він додав, що на війні є жертви.
Еліяху.
Також він заявив, що Сектора Газа не потрібно надавати гуманітарну допомогу, бо "ми б не передали нацистам гуманітарну допомогу".
Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху швидко відкинув заяву Еліяху про можливість ядерного удару по Сектору Газа.
На тлі конфлікту Нетаньяху відсторонив міністра від засідань уряду Ізраїлю.
Через три тижні після вторгнення бойовиків ХАМАС в Ізраїль у конфлікті на Близькому Сході сталося нове загострення. ЦАХАЛ ввів свої війська у північну частину Сектора Газа.
Наразі армія оборони Ізраїля продовжують операцію на півночі Гази, заявляючи про розширення зони. Тим часом ЦАХАЛ завдає ударів, знищують об'єкти ХАМАС на території Гази та у підземеллях, які використовують бойовики.
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