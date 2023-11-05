В Израиле министр оскандалился заявлением о ядерке, премьер его отстранил

Ультраправый министр в интервью заявил, что ядерный удар по Газе стал бы "одной из возможностей". Когда ему напомнили, что в Секторе Газа находится около 240 заложников, он добавил, что на войне есть жертвы.

Также он заявил, что Сектору Газа не нужно оказывать гуманитарную помощь, потому что "мы бы не передали нацистам гуманитарную помощь".

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху быстро отверг заявление Элиаху о возможности ядерного удара по Сектору Газа.

На фоне конфликта Нетаньяху отстранил министра от заседаний правительства Израиля.

Что происходит в Секторе Газа

Спустя три недели после вторжения боевиков ХАМАС в Израиль в конфликте на Ближнем Востоке произошло новое обострение. ЦАХАЛ ввел свои войска в северную часть сектора Газа.

В настоящее время армия обороны Израиля продолжает операцию на севере Газы, заявляя о расширении зоны. Тем временем ЦАХАЛ наносит удары, уничтожают объекты ХАМАС на территории Газы и в подземельях, которые используют боевики.