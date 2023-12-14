В Ізраїлі хочуть створити багатонаціональні сили для контролю над Сектором Газа після війни, - ЗМІ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

Керівники служб безпеки виступають за створення багатонаціональних сил для встановлення спільного контролю над Сектором Газа, серед учасників яких будуть США, Франція і Німеччина. Цим силам підпорядковуватиметься адміністративний механізм, що включатиме клерків із Палестинської автономії, які базуються в Газі, і місцевих бізнесменів Гази.

У доповіді не уточнюється, як довго діятиме цей механізм.

Ізраїль також хоче бачити будівництво підземного бар'єру вздовж Філадельфійського коридору на всьому протязі кордону між Газою та Єгиптом, щоб запобігти контрабанді зброї та компонентів через тунелі в Сектор Газа.

Ізраїль також домагається будівництва нового терміналу для перетину кордону через КПП "Рафах" під міжнародним та ізраїльським наглядом.

У доповіді йдеться про те, що ці пропозиції буде передано високопосадовцям США найближчими днями.

Війна Ізраїлю і ХАМАСу

Бойовики ХАМАСу на початку жовтня здійснили вторгнення в Ізраїль. Терористи вбивали і викрадали військових і цивільних людей. Незабаром Єрусалим оголосив операцію "Залізні мечі" і почав обстрілював місця розташування терористів у Секторі Газа.

24 листопада між Ізраїлем і ХАМАСом почалося тимчасове перемир'я для звільнення полонених. Крім цього, сторони домовилися про припинення вогню на чотири дні, а після вдалося його продовжити ще на два дні за умови, що бойовики звільнять більшість заручників.

1 грудня Ізраїль відновив бойові дії у Секторі Газа. У Міністерстві оборони країни тоді заявили, що бойовики ХАМАС порушили умови перемир'я.

Армія оборони Ізраїлю продовжує операцію на півдні Сектору Газа. Вона вже оточила Хан-Юніс - друге за величиною місто і навіть пробилася до його центру.

Також, за даними ЗМІ, ЦАХАЛ почав затоплювати морською водою підземні тунелі ХАМАС у Газі.

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