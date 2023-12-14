В Израиле хотят создать многонациональные силы для контроля над Сектором Газа после войны, - СМИ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Руководители служб безопасности выступают за создание многонациональных сил для установления общего контроля над Сектором Газа, среди участников которых будут США, Франция и Германия. Этим силам будет подчиняться административный механизм, включающий в себя базирующихся в Газе клерков из Палестинской автономии и местных бизнесменов Газы.

В докладе не уточняется, как долго будет действовать этот механизм.

Израиль также хочет видеть строительство подземного барьера вдоль Филадельфийского коридора на всем протяжении границы между Газой и Египтом, чтобы предотвратить контрабанду оружия и компонентов через туннели в Сектор Газа.

Израиль также добивается строительства нового терминала для пересечения границы через КПП "Рафах" под международным и израильским наблюдением.

В докладе говорится, что эти предложения будут переданы высокопоставленным лицам США в ближайшие дни.

Война Израиля и ХАМАСа

Боевики ХАМАСа в начале октября совершили вторжение в Израиль. Террористы убивали и похищали военных и гражданских людей. Вскоре Иерусалим объявил операцию "Железные мечи" и начал обстреливал места расположения террористов в Секторе Газа.

24 ноября между Израилем и ХАМАСом началось временное перемирие для освобождения пленных. Помимо этого стороны договорились о прекращении огня на четыре дня, а после удалось его продлить еще на два дня с условием, что боевики освободят большинство заложников.

1 декабря Израиль возобновил боевые действия в Секторе Газа. В Министерстве обороны страны тогда заявили, что боевики ХАМАС нарушил условия перемирия.

Армия обороны Израиля продолжает операцию на юге Сектора Газа. Она уже окружила Хан-Юнис - второй по величине город и даже пробилась в его центр.

Также, по данным СМИ, ЦАХАЛ начал затапливать морской водой подземные тоннели ХАМАС в Газе.

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