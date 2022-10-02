В Ізраїлі готуються до нової хвилі репатріантів: названо причину

Уряд Ізраїлю готується до нової хвилі репатріантів, які можуть прибути до країни найближчими місяцями через напад Росії на Україну.

Про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Яїр Лапід, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеозвернення .

"Ми очікуємо на десятки тисяч нових репатріантів у найближчі місяці. Ми готуємося до цього і вітаємо це", - зазначив прем'єр-міністр.

Лапід також заявив, що уряд готує новий пакет допомоги для репатріантів, які прибувають до єврейської держави. Зі спецфонду буде виділено додатково 25 млн доларів на інтеграцію іммігрантів.

За його словами, міністерство репатріації та інтеграції найближчими днями проведе низку нарад спеціальної комісії, щоб визначити порядок підготовки до нової хвилі масової репатріації євреїв в Ізраїль.