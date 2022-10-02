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В Израиле готовятся к новой волне репатриантов: названа причина

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Воскресенье 02 октября 2022 20:10
В Израиле готовятся к новой волне репатриантов: названа причина Фото: премьер-министр Израиля Яир Лапид (facebook.com/YairLapid)
Автор: Константин Широкун

Правительство Израиля готовится к новой волне репатриантов, которые могут прибыть в страну в ближайшие месяцы из-за нападения России на Украину.

Об этом заявил премьер-министр Израиля Яир Лапид, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеообращение.

"Мы ожидаем десятки тысяч новых репатриантов в ближайшие месяцы. Мы готовимся к этому и приветствуем это", - отметил премьер-министр.

Лапид также заявил, что правительство готовит новый пакет помощи для прибывающих в еврейское государство репатриантов. Из спецфонда будет выделено дополнительно25 млн долларов на интеграцию иммигрантов.

По его словам, министерство репатриации и интеграции в ближайшие дни проведет ряд совещаний специальной комиссии, чтобы определить порядок подготовки к ожидаемой новой волне массовой репатриации евреев в Израиль.

Ранее стало известно, что Израиль не признает аннексию Российской Федерацией временно оккупированных территорий Украины. Правительство страны поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

Также в Израиле не исключили вывоз из России тех граждан, которые имеют право на репатриацию и не хотят воевать в Украине. Сейчас проводятся консультации по поводу возможного увеличения числа рейсов из России в Израиль.

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