В Израиле готовятся к новой волне репатриантов: названа причина

Правительство Израиля готовится к новой волне репатриантов, которые могут прибыть в страну в ближайшие месяцы из-за нападения России на Украину.

Об этом заявил премьер-министр Израиля Яир Лапид, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеообращение .

"Мы ожидаем десятки тысяч новых репатриантов в ближайшие месяцы. Мы готовимся к этому и приветствуем это", - отметил премьер-министр.

Лапид также заявил, что правительство готовит новый пакет помощи для прибывающих в еврейское государство репатриантов. Из спецфонда будет выделено дополнительно25 млн долларов на интеграцию иммигрантов.

По его словам, министерство репатриации и интеграции в ближайшие дни проведет ряд совещаний специальной комиссии, чтобы определить порядок подготовки к ожидаемой новой волне массовой репатриации евреев в Израиль.