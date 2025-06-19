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В Ізраїлі чекають на рішення США про удари по Ірану протягом 2 діб, - ЗМІ

Ілюстративне фото: США можуть вдарити по Ірану (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Ізраїльські чиновники очікують, що США вже протягом 48 годин ухвалять рішення про приєднання до ударів по Ірану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

"Очікується, що вони (США - ред.) приєднаються, але ніхто не тисне на них. Вони мають ухвалити власне рішення", - розповів виданню неназваний ізраїльський чиновник.

Він уточнив, що про таке рішення Ізраїль може дізнатися протягом 24-48 годин.

Також джерело видання звернуло увагу, що міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац повністю погоджує свої погрози на адресу верховного лідера Ірану Алі Хаменеї з прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньяху.

"Кац завжди робить свої заяви відповідно до того, що просить його зробити Нетаньяху. Він не робить цього самостійно", - розповів він.

Заява Білого дому

Нагадаємо, раніше прес-секретар Білого дому Керолайн Лівітт прокоментувала чутки навколо можливої прямої участі США в ударах Ізраїлю по Ірану.

Лівітт навела цитату Трампа, який пообіцяв протягом двох тижнів вирішити, чи будуть США втручатися у війну з Іраном чи ні.

Водночас лідер ізраїльської політичної партії "А-Хазон" Ціон Алон у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна підкреслював, що Ізраїль продовжуватиме свою операцію незалежно від того, чи стануть на їхній бік США. Метою ізраїльської влади є знищення ядерної програми Ірану.

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