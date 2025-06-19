В Ізраїлі чекають на рішення США про удари по Ірану протягом 2 діб, - ЗМІ

Ізраїльські чиновники очікують, що США вже протягом 48 годин ухвалять рішення про приєднання до ударів по Ірану.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.
"Очікується, що вони (США - ред.) приєднаються, але ніхто не тисне на них. Вони мають ухвалити власне рішення", - розповів виданню неназваний ізраїльський чиновник.
Він уточнив, що про таке рішення Ізраїль може дізнатися протягом 24-48 годин.
Також джерело видання звернуло увагу, що міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац повністю погоджує свої погрози на адресу верховного лідера Ірану Алі Хаменеї з прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньяху.
"Кац завжди робить свої заяви відповідно до того, що просить його зробити Нетаньяху. Він не робить цього самостійно", - розповів він.
Нагадаємо, раніше прес-секретар Білого дому Керолайн Лівітт прокоментувала чутки навколо можливої прямої участі США в ударах Ізраїлю по Ірану.
Лівітт навела цитату Трампа, який пообіцяв протягом двох тижнів вирішити, чи будуть США втручатися у війну з Іраном чи ні.
Водночас лідер ізраїльської політичної партії "А-Хазон" Ціон Алон у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна підкреслював, що Ізраїль продовжуватиме свою операцію незалежно від того, чи стануть на їхній бік США. Метою ізраїльської влади є знищення ядерної програми Ірану.
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