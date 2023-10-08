В Ізраїлі біля кордону з Газою увімкнули сирени

Повідомляється, що сирени звучать у Сдероті та інших районах поблизу кордону з Газою.

Зазначимо, що раніше в Ізраїлі повідомляли про загрозу нових можливих проникнень бойовиків ХАМАС у населені пункти Сдерот та Мигдаль Оз. Мешканців просили замкнутися у своїх будинках та не виходити на вулицю.

Напад ХАМАС на Ізраїль

Вчора терористи ХАМАС проникли на територію Ізраїлю із Сектору Газа, їм вдалося захопити низку населених пунктів.

До вечора ізраїльські військові повернули під контроль більшу частину території та завдали ударів у відповідь по військових об'єктах і штабу ХАМАС.

Ізраїль оголосив про "стан війни" та початок контртерористичної операції "Залізні мечі".

Додамо, що через напад ХАМАС в Ізраїлі загинули щонайменше 700 людей.

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