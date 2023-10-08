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В Израиле у границы с Газой включили сирены

Иллюстративное фото: в Израиле у границы с Газой включили сирены (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

В израильских населенных пунктах у границы с Сектором Газа включили сирены ракетной опасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Сообщается, что сирены звучат в Сдероте и других районах вблизи границы с Газой.

Напомним, что ранее в Израиле сообщали об угрозе новых возможных проникновений боевиков ХАМАС в населенные пункты Сдерот и Мигдаль Оз. Жителей просили запереться в своих домах и не выходить на улицу.

Нападение ХАМАС на Израиль

Вчера террористы ХАМАС проникли на территорию Израиля из Сектора Газа, им удалось захватить ряд населенных пунктов.

К вечеру израильские военные вернули под контроль большую часть территории и нанесли ответные удары по военным объектам и штабу ХАМАС.

Израиль объявил о "состоянии войны" и начале контртеррористической операции "Железные мечи".

Добавим, что из-за нападения ХАМАС в Израиле погибли по меньшей мере 700 человек.

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ИзраильСектор ГазаХАМАС