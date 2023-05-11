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По Ізраїлю випустили понад 800 ракет, - ЦАХАЛ

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Четвер 11 травня 2023 22:51
По Ізраїлю випустили понад 800 ракет, - ЦАХАЛ Ілюстративне фото: По Ізраїлю випустили понад 800 ракет (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Армія оборони Ізраїлю повідомляє, що палестинці в Секторі Газа випустили по Ізраїлю 803 ракети і мінометні снаряди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Time of Israel.

За даними ЦАХАЛу, щонайменше 620 снарядів перетнули кордон, а 152 впали в Газі. При цьому системам ППО вдалося перехопити 179 ракет, а кілька впали в міських районах. Унаслідок цього загинула одна людина і ще кілька дістали поранення.

Решта ракет впали на відкритій місцевості, не завдавши шкоди.

За словами військових, вони завдали ударів по 191 об'єкту, що належить палестинському угрупованню "Ісламський джихад".

Нагадаємо, вранці 9 травня Ізраїль ліквідував трьох командирів "Ісламського джихаду", почавши операцію "Щит і стріла".

У відповідь із сектора Газа було випущено сотні ракет ізраїльськими містами. Відомо про влучення в будинки.

Детальніше про операцію "Щит і стріла", а також ситуацію в Ізраїлі - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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