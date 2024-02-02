Ізраїль звільнив більше 100 палестинців, заарештованих під час наземної операції в Газі

Ізраїльська армія в четвер звільнила 114 палестинців. Вони були заарештовані під час наземної операції в Секторі Газа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Xinhua .

Як передають джерела видання в службі безпеки палестинської прикордонної служби, звільнених передали палестинській стороні на контрольно-пропускному пункті Керем-Шалом на півдні Сектора Газа.

Деяких зі звільнених палестинців через погіршення стану їхнього здоров'я перевели до лікарні Наджар у місті Рафах.

У повідомленні йдеться, що під час наземної операції в Секторі Газа ізраїльська армія заарештувала сотні палестинців і відправила їх у невідомі місця.

Деякі із затриманих, з якими спілкувалось видання під час їхнього перебування в лікарні, заявили, що їх "били, принижували та катували" під час затримання. Однак зауважується, що дані твердження не були перевірені.

Нагадаємо, вчора повідомлялось, що Ізраїль та ХАМАС нібито домовилися про тимчасове перемир'я. У його ході планувалось нове визволення заручників.