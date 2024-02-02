Израиль освободил более 100 палестинцев, арестованных во время наземной операции в Газе
Израильская армия в четверг освободила 114 палестинцев. Они были арестованы во время наземной операции в Секторе Газа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Xinhua .
Как передают источники в службе безопасности палестинской пограничной службы, освобожденных передали палестинской стороне на контрольно-пропускном пункте Керем-Шалом на юге Сектора Газа.
Некоторых из освобожденных палестинцев из-за ухудшения состояния их здоровья перевели в больницу Наджар в Рафах.
В сообщении говорится, что во время наземной операции в Секторе Газа израильская армия арестовала сотни палестинцев и отправила их в неизвестные места.
Некоторые из задержанных, с которыми общалось издание во время их пребывания в больнице, заявили, что их "били, унижали и пытали" во время задержания. Однако отмечается, что данные утверждения не были проверены.
Напомним, вчера сообщалось, что Израиль и ХАМАС якобы договорились о временном перемирии. В его ходе планировалось новое освобождение заложников.
Что предшествовало
Напомним, в октябре прошлого года боевики ХАМАС вторглись в Израиль. Они убивали и угоняли как военных, так и мирных жителей.
В ответ Израиль приступил к наземной операции в Секторе Газа. Войскам страны удалось взять под контроль большую часть палестинского анклава.
Также между Израилем и ХАМАСом договаривались о временном прекращении огня. Это сделали для того, чтобы боевики освободили своих заложников.
О предложении Израиля в ХАМАС снова приостановить боевые действия стало известно еще на прошлой неделе.
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