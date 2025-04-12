Ізраїль звільнить резервістів, які підписали лист проти війни в Газі, - ЗМІ

У заяві Associated Press, представник армії заявив, що жодна людина, включно з резервістами, які перебувають на реальній службі, не мають права "використовувати свій військовий статус, одночасно беручи участь у бойових діях". Також джерело назвало лист, що засуджує війну, порушенням довіри між командирами і підлеглими.

В ізраїльській армії сказали, що будь-який чинний резервіст, який підписав лист, не зможе продовжувати роботу. Водночас там не уточнили, про яку кількість осіб ідеться і чи почалися звільнення.

За даними ізраїльських ЗМІ в четвер, майже 1000 резервістів і відставників ВПС Ізраїлю підписали лист, вимагаючи негайного повернення заручників, навіть ціною припинення бойових дій.

Лист надійшов у той час, коли Ізраїль посилив свій наступ у Газі, намагаючись посилити тиск на ХАМАС, щоб повернути 59 заручників, які все ще утримуються. Понад половину вважають загиблими.

Крім цього, Ізраїль запровадив блокаду продовольства, палива та гуманітарної допомоги, через що цивільні особи зіткнулися з гострою нестачею, оскільки поставки виснажуються. Країна пообіцяла захопити більшу частину палестинської території і створити через неї новий коридор безпеки.

Хоч підписанти листа не відмовлялися від військової служби, вони є останніми зі зростаючої кількості ізраїльських солдатів, які виступають проти тривалого конфлікту. Деякі з них заявили, що бачили або робили вчинки, що виходять за рамки етичних норм.

"Це абсолютно нелогічно і безвідповідально з боку ізраїльських політиків... ризикувати життям заручників, ризикувати життям більшої кількості солдатів і ризикувати життям багатьох, багатьох невинних палестинців, хоча в цього була абсолютно зрозуміла альтернатива", - сказав Гай Поран, відставний льотчик ізраїльських ВПС, який очолював написання листа.

Він додав, що йому невідомо про будь-кого, хто підписав лист про звільнення.

На ситуацію відреагував і прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху. Учора він применшив значення листа, заявивши, що він був написаний "невеликою жменькою бур'янів, керованих фінансованими з-за кордону (неурядовими організаціями), єдиною метою яких є повалення правого уряду". Він сказав, що будь-хто, хто заохочує відмову, буде негайно звільнений.