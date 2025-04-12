Израиль уволит резервистов, подписавших письмо против войны в Газе, - СМИ

В заявлении Associated Press, представитель армии заявил, что ни один человек, включая резервистов, находящихся на реальной службе, не имеют права "использовать свой военный статус, одновременно участия в боевых действиях". Также источник назвал письмо осуждающее войну нарушением доверия между командирами и подчиненными.

В израильской армии сказали, что любой действующий резервист, подписавший письмо, не сможет продолжать работу. В то же время там не уточнили, о каком количестве человек идет речь и начались ли увольнения.

По данным израильских СМИ в четверг, почти 1000 резервистов и отставников ВВС Израиля подписали письмо, требуя немедленного возвращения заложников, даже ценой прекращения боевых действий.

Письмо пришло в то время, когда Израиль усилил свое наступление в Газе, пытаясь усилить давление на ХАМАС, чтобы вернуть 59 заложников, которые все еще удерживаются. Более половины считаются погибшими.

Помимо этого, Израиль ввел блокаду продовольствия, топлива и гуманитарной помощи, из-за чего гражданские лица столкнулись с острой нехваткой, поскольку поставки истощаются. Страна пообещала захватить большую часть палестинской территории и создать через нее новый коридор безопасности.

Хоть подписанты письма не отказывались от военной службы, они являются последними из растущего числа израильских солдат, выступающих против затянувшегося конфликта. Некоторые из них заявили, что видели или совершали поступки, выходящие за рамки этических норм.

"Это совершенно нелогично и безответственно со стороны израильских политиков… рисковать жизнями заложников, рисковать жизнями большего количества солдат и рисковать жизнями многих, многих невинных палестинцев, хотя у этого была совершенно ясная альтернатива", - сказал Гай Поран, отставной летчик израильских ВВС, возглавлявший написание письма.

Он добавил, что ему неизвестно о ком-либо, кто подписал письмо об увольнении.

На ситуацию отреагировал и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Вчера он преуменьшил значение письма, заявив, что оно было написано "небольшой горсткой сорняков, управляемых финансируемыми из-за рубежа (неправительственными организациями), единственной целью которых является свержение правого правительства". Он сказал, что любой, кто поощряет отказ, будет немедленно уволен.