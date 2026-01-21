Ізраїль зруйнував штаб-квартиру ООН в Східному Єрусалимі

20 січня Ізраїль почав зносити бульдозерами штаб-квартиру Агентства ООН для допомоги палестинським біженцям (БАПОР/UNRWA) в окупованому Східному Єрусалимі. Це сталося після прийняття закону, який забороняє діяльність агентства ООН у справах палестинських біженців.

Знесення об'єкта та правові підстави

Поліцейські сили разом зі співробітниками Земельного управління Ізраїлю прибули на територію з бульдозерами та інженерним обладнанням і почали зносити об'єкт. Земельне управління Ізраїлю заявило, що правоохоронні органи "забезпечили повне володіння майном і почали розчищати територію".

Реакція БАПОР та питання міжнародного права

БАПОР розкритикувало цей крок як "безпрецедентний напад на агентство Організації Об’єднаних Націй та його приміщення".

Агентство заявило, що це "новий рівень відкритого та навмисного порушення міжнародного права, включаючи привілеї та імунітети Організації Об’єднаних Націй, з боку Держави Ізраїль".

Конвенція ООН про привілеї та імунітети, до якої Ізраїль приєднався у 1949 році, чітко зазначає, що комплекси та об'єкти ООН "є недоторканними" та "захищеними від обшуку, реквізиції, конфіскації, експропріації та будь-якої іншої форми втручання, чи то шляхом виконавчої, адміністративної, судової чи законодавчої влади".

Фото: Ізраїль зруйнував штаб-квартиру ООН у Східному Єрусалимі (Getty Images)

Позиція Ізраїлю щодо статусу територій

Ізраїль, який захопив Східний Єрусалим у 1967 році та анексував його в 1980 році, вважає місто своєю "вічною столицею". Натомість міжнародна спільнота розглядає територію як окуповану, а палестинці бачать її центром своєї майбутньої держави.

У МЗС Ізраїлю підкреслили, що об'єкт уже не використовувався ООН.

"Єрусалимський комплекс належить Державі Ізраїль. Комплекс не користується жодним імунітетом, а його захоплення було здійснено відповідно до ізраїльського та міжнародного права", - заявило міністерство.

Гуманітарна місія та звинувачення у співпраці з ХАМАС

Агентство ООН у справах палестинських біженців (UNRWA), створене у 1949 році, є ключовим постачальником гуманітарних послуг для мільйонів людей. Організація опікується 2,5 млн біженців у Газі, на Західному березі та у Східному Єрусалимі, а також ще 3 млн осіб у Сирії, Йорданії та Лівані.

Відносини між Агентством та Ізраїлем критично загострилися після жовтня 2023 року. Ізраїльський уряд звинуватив організацію у співпраці з бойовиками ХАМАС. За даними Wall Street Journal, американська розвідка у звіті з "низьким рівнем впевненості" припустила участь кількох співробітників у нападі на Ізраїль, проте офіційного підтвердження цим даним немає.