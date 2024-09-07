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Ізраїль знищив командний пункт ХАМАС, розміщений у школі в Секторі Газа

Фото: армія Ізраїлю знищила командний пункт бойовиків ХАМАС (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Ізраїльська армія знищила командний центр терористів ХАМАС у Секторі Газа, що розташовувався в колишньому навчальному закладі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

Зазначається, що командно-диспетчерський центр терористів розташовувався у приміщенні, яке раніше слугувало школою "Халіма ас-Садійя" на півночі Сектора Газа.

Терористи ХАМАС використовували центр для планування та реалізації терористичних атак проти військ ЦАХАЛ й Ізраїлю.

"Перед нанесенням удару було вжито численних заходів для зменшення ризику заподіяння шкоди цивільному населенню, включаючи використання високоточних боєприпасів, повітряне спостереження і додаткову розвідку", - йдеться у повідомленні.

Водночас, палестинські ЗМІ повідомили про кілька жертв атаки.

За даними ЦАХАЛу, за останні місяці було завдано десятки авіаударів по об’єктах ХАМАС, розташованих у школах та інших локаціях, що використовуються бойовиками як притулки для цивільних осіб.

Вбивство ізраїльських заручників

Нещодавно терористи ХАМАС вбили шістьох заручників Ізраїлю у тунелях в Секторі Газа. Страта відбулася в момент наближення ізраїльських військових до місця дислокації бойовиків.

Через цей теракт, в Ізраїлі спалахнули масштабні акції протесту. Люди вимагають від уряду Нетаньягу оперативно укласти угоду про припинення вогню та звільнити заручників ХАМАС.

Інцидент поставив під сумнів швидке укладання угоди про припинення вогню й обмін заручниками між Ізраїлем та палестинським угрупованням.

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Ізраїль