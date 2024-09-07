Ізраїль знищив командний пункт ХАМАС, розміщений у школі в Секторі Газа

Вбивство ізраїльських заручників

Нещодавно терористи ХАМАС вбили шістьох заручників Ізраїлю у тунелях в Секторі Газа. Страта відбулася в момент наближення ізраїльських військових до місця дислокації бойовиків.

Через цей теракт, в Ізраїлі спалахнули масштабні акції протесту. Люди вимагають від уряду Нетаньягу оперативно укласти угоду про припинення вогню та звільнити заручників ХАМАС.

Інцидент поставив під сумнів швидке укладання угоди про припинення вогню й обмін заручниками між Ізраїлем та палестинським угрупованням.

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