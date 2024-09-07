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Израиль уничтожил командный пункт ХАМАС, размещенный в школе в Секторе Газа

Фото: армия Израиля уничтожила командный пункт боевиков ХАМАС (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Израильская армия уничтожила командный центр террористов ХАМАС в Секторе Газа, который располагался в бывшем учебном заведении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Отмечается, что командно-диспетчерский центр террористов располагался в помещении, которое ранее служило школой "Халима ас-Садийя" на севере Сектора Газа.

Террористы ХАМАС использовали центр для планирования и реализации террористических атак против войск ЦАХАЛ и Израиля.

"Перед нанесением удара были приняты многочисленные меры для уменьшения риска причинения вреда гражданскому населению, включая использование высокоточных боеприпасов, воздушное наблюдение и дополнительную разведку", - говорится в сообщении.

В то же время, палестинские СМИ сообщили о нескольких жертвах атаки.

По данным ЦАХАЛа, за последние месяцы были нанесены десятки авиаударов по объектам ХАМАС, расположенных в школах и других локациях, используемых боевиками как убежища для гражданских лиц.

Убийство израильских заложников

Недавно террористы ХАМАС убили шестерых заложников Израиля в туннелях в Секторе Газа. Казнь произошла в момент приближения израильских военных к месту дислокации боевиков.

Из-за этого теракта, в Израиле вспыхнули масштабные акции протеста. Люди требуют от правительства Нетаньяху оперативно заключить соглашение о прекращении огня и освободить заложников ХАМАС.

Инцидент поставил под сомнение быстрое заключение соглашения о прекращении огня и обмен заложниками между Израилем и палестинской группировкой.

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Израиль