Израиль уничтожил главное репрессивное оружие иранского диктатора, - министр обороны
Армия Израиля уничтожила штаб-квартиру внутренней безопасности Ирана, которая является главным репрессивным оружием иранского диктатора.
Как передает РБК-Украина, об этом министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщил в соцсети Х.
"Реактивные самолеты ВВС уничтожили штаб внутренней безопасности иранского режима - главное репрессивное оружие иранского диктатора", - заявил Кац.
По его словам, Израиль, как и обещал, будет продолжать "портить символы власти" и наносить удары по режиму верховного лидера Ирана Али Хаменеи повсюду.
Война Израиля и Ирана
Напомним, 13 июня Израиль начал военную операцию под названием "Львиный народ", нанеся удары по объектам военной и ядерной инфраструктуры Ирана. В результате атаки погибли десятки высокопоставленных офицеров и специалистов, причастных к развитию ядерной программы Тегерана.
После этого между Израилем и Ираном ежедневно продолжаются взаимные обстрелы.
За весь период операции Израиль нанес по Ирану примерно 250 ударов по 720 целям.
В то же время министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар заявил, что Иран имеет "стратегический план" уничтожения его государства.
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