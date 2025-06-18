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Израиль уничтожил главное репрессивное оружие иранского диктатора, - министр обороны

Среда 18 июня 2025 16:45
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Израиль уничтожил главное репрессивное оружие иранского диктатора, - министр обороны Фото: министр обороны Израиля Исраэль Кац (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Армия Израиля уничтожила штаб-квартиру внутренней безопасности Ирана, которая является главным репрессивным оружием иранского диктатора.

Как передает РБК-Украина, об этом министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщил в соцсети Х.

"Реактивные самолеты ВВС уничтожили штаб внутренней безопасности иранского режима - главное репрессивное оружие иранского диктатора", - заявил Кац.

По его словам, Израиль, как и обещал, будет продолжать "портить символы власти" и наносить удары по режиму верховного лидера Ирана Али Хаменеи повсюду.

Война Израиля и Ирана

Напомним, 13 июня Израиль начал военную операцию под названием "Львиный народ", нанеся удары по объектам военной и ядерной инфраструктуры Ирана. В результате атаки погибли десятки высокопоставленных офицеров и специалистов, причастных к развитию ядерной программы Тегерана.

После этого между Израилем и Ираном ежедневно продолжаются взаимные обстрелы.

За весь период операции Израиль нанес по Ирану примерно 250 ударов по 720 целям.

В то же время министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар заявил, что Иран имеет "стратегический план" уничтожения его государства.

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