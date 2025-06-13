Ізраїль здійснив другий раунд авіаударів по Ірану, пошкоджено ключовий ядерний об'єкт, - ЗМІ

Ізраїль атакував Іран

У ніч на 13 червня Ізраїль розпочав операцію проти Ірану, яка отримала назву "Левиний народ". В рамках неї ЦАХАЛ здійснив атаку проти іранських ядерних та військових об'єктів. Під удар потрапили Тегеран та інші міста.

Сполучені Штати Америки (США), своєю чергою, заявили, що не мають відношення до операції Тель-Авіва.

За словами голови уряду Ізраїля Біньяміна Нетаньягу, операції триватиме стільки, скільки буде потрібно. В ЦАХАЛі ж заявили, що авіаудар був лише першим етапом.

Як пишуть ЗМІ, внаслідок авіаудару міг загинути головнокомандувач Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР) Хосейн Саламі.

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