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Іран запустив нову хвилю ракет по Ізраїлю

Іран, Понеділок 16 червня 2025 23:14
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Іран запустив нову хвилю ракет по Ізраїлю Фото: Іран запустив ракети по Ізраїлю (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Надвечір 16 червня військові Ірану запустили нову хвилю ракет на Ізраїль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC News.

Іранські державні медіа заявили про початок нової хвилі ракетних атак на Ізраїль.

Інформації про "прильоти" чи роботу ППО в країні наразі немає.

Оновлено о 00:07.

Іран заявляє, що нова хвиля атак на Ізраїль триватиме до світанку.

За даними CNN, розпочалась друга хвиля іранських атак на Ізраїль, яка нібито триватиме до світанку.

Загострення ситуації на Близькому Сході

Нагадаємо, що ще у ніч на 13 червня Ізраїль розпочав операцію "Левиний народ". У рамках цієї операції країна атакувала ядерні та військові об'єкти Ірану.

Станом на вчора, 15 червня, Ізраїль заявив, що було атаковано понад 170 цілей, пов'язаних із військовою та ядерною інфраструктурою Ірану, загалом за час операції завдано близько 250 ударів по 720 цілях.

Іран тим часом почав "відповідати", запускаючи в бік Ізраїлю хвилі ракет і дронів. Зокрема, відомо, що внаслідок обстрілу Ізраїля загинуло 12 осіб, і ще 385 госпіталізовано з травмами.

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