Ізраїль заявив про "широкомасштабну хвилю ударів" по Тегерану

Операція Ізраїлю та США проти Ірану

Нагадаємо, 28 лютого Ізраїль і США завдали потужних ударів по Ірану, внаслідок яких було ліквідовано верховного лідера Ірану Алі Хаменеї.

У відповідь іранська армія почала атакувати як Ізраїль, так і територію низки країн Близького Сходу. Зокрема, під атакою перебували американські військові бази та консульство.

Вчора в Ізраїлі заявили, що переходять до наступного етапу війни проти Ірану. Удари по іранських об'єктах будуть посилені.

Армія Ізраїлю зосередить авіаудари на підземних сховищах, де Тегеран переховує балістичні ракети.