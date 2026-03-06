Ізраїль заявив про "широкомасштабну хвилю ударів" по Тегерану

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила про широкомасштабну атаку на інфраструктуру "іранського терористичного режиму в Тегерані" у ніч на 6 березня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ЦАХАЛу.
"Ізраїльські збройні сили розпочали широкомасштабну хвилю ударів по інфраструктурі іранського терористичного режиму в Тегерані", - йдеться в повідомленні.
Також начальник Генштабу армії Ізраїлю Еяль Замір раніше заявляв, що країна переходить до наступної фази операції проти Ірану.
Нагадаємо, 28 лютого Ізраїль і США завдали потужних ударів по Ірану, внаслідок яких було ліквідовано верховного лідера Ірану Алі Хаменеї.
У відповідь іранська армія почала атакувати як Ізраїль, так і територію низки країн Близького Сходу. Зокрема, під атакою перебували американські військові бази та консульство.
Вчора в Ізраїлі заявили, що переходять до наступного етапу війни проти Ірану. Удари по іранських об'єктах будуть посилені.
Армія Ізраїлю зосередить авіаудари на підземних сховищах, де Тегеран переховує балістичні ракети.