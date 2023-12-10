Израиль заявил, что в секторе Газа ликвидировано более 7 тысяч боевиков ХАМАС

За время операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа было ликвидировано более 7 тысяч боевиков ХАМАС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Глава Штаба национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби заявил, что израильские войска ликвидировали по меньшей мере 7000 боевиков ХАМАС.

По словам Ханегби, количество убитых боевиков может быть выше, поскольку израильская сторона не знает, сколько людей могут находиться под завалами разрушенных построек или в туннелях, построенных ХАМАСом в Газе.

В то же время руководитель Генштаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Герци Галеви сказал солдатам израильской армии, что "нужно давить сильнее".

Следует отметить, что после срыва перемирия на прошлой неделе Израиль расширил свой наземный штурм на южную половину Сектора Газы, наступая на Хан-Юнис. Обе стороны конфилкта сообщили также о всплеске боев на севере.

Война Израиля и ХАМАС

Напомним, боевики ХАМАСа 7 октября вторглись в Израиль. Террористы начали убивать и похищать как военных, так и гражданских людей. Вскоре Иерусалим объявил операцию "Железные мечи" и обстреливал места террористов в секторе Газа.

24 ноября между Израилем и ХАМАСом началось временное перемирие для освобождения пленных. Тогда же стороны договорились о прекращении огня на четыре дня, однако решили продлить его еще на два дня с условием, что боевики освободят больше заложников.

1 декабря Израиль возобновил боевые действия в Секторе Газа. В ЦАХАЛе заявили, что ХАМАС нарушил условия перемирия.

По словам министра обороны Израиля Йоава Галланта, Израиль возобновил огонь после отказа ХАМАС освободить заложников, среди которых двое детей.