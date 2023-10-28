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Ізраїль заявив, що "розширює зону" наземної операції у Секторі Газа

Фото:речник ЦАХАЛ Даніель Хагарі (wikipedia_org)
Автор: Наталія Юрченко

Ізраїль "розширює зону" наземної операції у Секторі Газа за допомогою піхоти та ударів з повітря і моря.

Про це заявив речник ЦАХАЛу Даніель Хагарі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post та The Times of Israel.

Раніше у суботу, 28 жовтня, ізраїльські військові показали відео, на яких колони бронетехніки рухаються піщаними районами Сектора Газа. 

 

Речник ЦАХАЛу заявив, що ізраїльські військові "просуваються через етапи війни". 

Що цьому передувало

Через три тижні після вторгнення бойовиків ХАМАС в Ізраїль у конфлікті на Близькому Сході сталося нове загострення. ЦАХАЛ ввів свої війська у північну частину Сектора Газа.

Видання The New York Times повідомило, що на територію Гази заїхали ізраїльські танки. ЦАХАЛ заявляє, що терористи ХАМАС "відчують гнів" найближчим часом, але запевняють, що це ще не наземна операція, яка планувалася.

При цьому вночі та зранку Сектор Газа перебуває під потужними обстрілами з боку ізраїльської армії. Літаки ЦАХАЛу завдали ударів по 150 тунелям і підземним бункерам на півночі Гази. Також Ізраїль заявив про ліквідацію двох ватажків ХАМАС, які відповідали за повітряні сили бойовиків.

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ХАМАСІзраїльСектор Газа