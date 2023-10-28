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Израиль заявил, что "расширяет зону" наземной операции в Секторе Газа

Фото: спикер ЦАХАЛ Даниэль Хагари (wikipedia_org)
Автор: Наталья Юрченко

Израиль "расширяет зону" наземной операции в Секторе Газа с помощью пехоты и ударов с воздуха и моря.

Об этом заявил спикера ЦАХАЛа Даниэль Хагари, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post и The Times of Israel.

Ранее в субботу, 28 октября, израильские военные показали видео, на которых колонны бронетехники двигаются по песчаным районам Сектора Газа.

 

Спикер ЦАХАЛа заявил, что израильские военные "продвигаются через этапы войны".

Что этому предшествовало

Спустя три недели после вторжения боевиков ХАМАС в Израиль в конфликте на Ближнем Востоке произошло новое обострение. ЦАХАЛ ввел свои войска в северную часть сектора Газа.

Издание The New York Times сообщило, что на территорию Газа въехали израильские танки. ЦАХАЛ заявляет, что террористы ХАМАС "испытают гнев" в ближайшее время, но уверяют, что это еще не наземная операция.

При этом ночью и утром Сектор Газа находится под мощными обстрелами со стороны израильской армии. Самолеты ЦАХАЛа нанесли удары по 150 тоннелям и подземным бункерам на севере Газы. Также Израиль заявил о ликвидации двух главарей ХАМАС, отвечавших за воздушные силы боевиков.

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ХАМАСИзраильСектор Газа