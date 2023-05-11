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Ізраїль заявив, що ліквідував одного з командирів "Ісламського джихаду"

Фото: Ізраїль ліквідував командувача ракетними військами "Ісламського джихаду" (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Ізраїльські військові заявили, що ліквідували ще одного командира угруповання "Ісламський джихад" у результаті авіаударів по сектору Газа. Мова йде про командувача ракетними військами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що вранці 11 травня внаслідок авіаудару на півдні Гази в місті Хан-Юніс було вбито Алі Галі. Він був командувачем ракетними військами "Ісламського джихаду".

Фото: Ізраїль ліквідував командувача ракетними військами "Ісламського джихаду" (timesofisrael.com)

"Галі відповідав за керівництво та проведення ракетного обстрілу ізраїльської території, включаючи нещодавні обстріли під час операції "Щит і стріла". Галі вважався центральною фігурою в організації і займався її управлінням", - зазначають в Ізраїлі.

За інформацією ізраїльської армії, Галі переховувався в притулку під час удару разом з двома іншими бойовиками. За попередніми даними, вони також загинули. "Ісламський джихад" підтвердив загибель свого командира.

Варто зазначити, що вранці 9 травня Ізраїль ліквідував трьох командирів "Ісламського джихаду", розпочавши операцію "Щит і стріла".

У відповідь з сектору Газа було випущено сотні ракет по ізраїльським містам. Відомо про влучання у будинки.

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ІзраїльСектор Газа