Ізраїль заявив, що ліквідував одного з командирів "Ісламського джихаду"

Ізраїльські військові заявили, що ліквідували ще одного командира угруповання "Ісламський джихад" у результаті авіаударів по сектору Газа. Мова йде про командувача ракетними військами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.
Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що вранці 11 травня внаслідок авіаудару на півдні Гази в місті Хан-Юніс було вбито Алі Галі. Він був командувачем ракетними військами "Ісламського джихаду".
Фото: Ізраїль ліквідував командувача ракетними військами "Ісламського джихаду" (timesofisrael.com)
"Галі відповідав за керівництво та проведення ракетного обстрілу ізраїльської території, включаючи нещодавні обстріли під час операції "Щит і стріла". Галі вважався центральною фігурою в організації і займався її управлінням", - зазначають в Ізраїлі.
За інформацією ізраїльської армії, Галі переховувався в притулку під час удару разом з двома іншими бойовиками. За попередніми даними, вони також загинули. "Ісламський джихад" підтвердив загибель свого командира.
Варто зазначити, що вранці 9 травня Ізраїль ліквідував трьох командирів "Ісламського джихаду", розпочавши операцію "Щит і стріла".
У відповідь з сектору Газа було випущено сотні ракет по ізраїльським містам. Відомо про влучання у будинки.
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