Израиль заявил, что ликвидировал одного из командиров "Исламского джихада"

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что утром 11 мая в результате авиаудара на юге Газы в городе Хан-Юнис был убит Али Гали. Он был командующим ракетными войсками "Исламского джихада".

Фото: Израиль ликвидировал командующего ракетными войсками "Исламского джихада" (timesofisrael.com)

"Гали отвечал за руководство и проведение ракетных обстрелов израильской территории, включая недавние обстрелы во время операции "Щит и стрела". Гали считался центральной фигурой в организации и занимался ее управлением", - отмечают в Израиле.

По информации израильской армии, Гали скрывался в приюте при ударе вместе с двумя другими боевиками. По предварительным данным, они также погибли. "Исламский джихад" подтвердил гибель своего командира.

Стоит отметить, что утром 9 мая Израиль ликвидировал трех командиров "Исламского джихада", начав операцию "Щит и стрела".

В ответ из сектора Газа были выпущены сотни ракет по израильским городам. Известно о попадании в дома.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.