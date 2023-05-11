Израиль заявил, что ликвидировал одного из командиров "Исламского джихада"

Израильские военные заявили, что ликвидировали еще одного командира группировки "Исламский джихад" в результате авиаударов по сектору Газа. Речь идет о командующем ракетными войсками.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что утром 11 мая в результате авиаудара на юге Газы в городе Хан-Юнис был убит Али Гали. Он был командующим ракетными войсками "Исламского джихада".
Фото: Израиль ликвидировал командующего ракетными войсками "Исламского джихада" (timesofisrael.com)
"Гали отвечал за руководство и проведение ракетных обстрелов израильской территории, включая недавние обстрелы во время операции "Щит и стрела". Гали считался центральной фигурой в организации и занимался ее управлением", - отмечают в Израиле.
По информации израильской армии, Гали скрывался в приюте при ударе вместе с двумя другими боевиками. По предварительным данным, они также погибли. "Исламский джихад" подтвердил гибель своего командира.
Стоит отметить, что утром 9 мая Израиль ликвидировал трех командиров "Исламского джихада", начав операцию "Щит и стрела".
В ответ из сектора Газа были выпущены сотни ракет по израильским городам. Известно о попадании в дома.
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