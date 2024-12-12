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Ізраїль заявив, що готується до ударів по ядерних об'єктах Ірану

Фото: Ізраїль заявив, що готується до ударів по ядерних об'єктах Ірану (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Військово-повітряні сили Ізраїлю готуються до ударів по ядерних об'єктах Ірану після виведення з ладу протиповітряної оборони Сирії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

Як зазначається, армія оборони Ізраїлю вважає, що після ослаблення іранських проксі-угруповань на Близькому Сході та різкого падіння режиму Башара Асада в Сирії є можливість завдати удару по ядерних об’єктах Ірану.

Тому ВПС Ізраїлю продовжують нарощувати підготовку до таких потенційних ударів.

Зазначається, що понад 85% протиповітряних систем Сирії було знищено під час ударів, що дало ізраїльським літакам і безпілотникам повну перевагу в повітрі.

Армія Ізраїлю також вважає, що Іран, ізольований після падіння режиму Асада та ослаблення своєї головної проксі-групи Хезболла в Лівані, може продовжити свою ядерну програму та розробити бомбу, намагаючись замінити своє ядерне стримування.

Ізраїль готує відповідь на атаку Ірану

Нагадаємо, 1 жовтня Іран запустив по Ізраїлю близько 200 балістичних ракет, але атака була неефективною.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху пообіцяв відплатити за цю атаку та не виключає ударів по нафтових родовищах і навіть ядерних об'єктах Ірану.

Тим часом президент США Джо Байден намагається відмовити Ізраїль від таких дій, щоб уникнути ескалації.

Водночас, на думку ізраїльського журналіста, що у майбутнього президента США Дональда Трампа є власний інтерес, щоб Ізраїль завдав нищівного удару по Ірану.

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ІзраїльІранВійна в Сирії