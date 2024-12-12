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Израиль заявил, что готовится к ударам по ядерным объектам Ирана

Фото: Израиль заявил, что готовится к ударам по ядерным объектам Ирана (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Военно-воздушные силы Израиля готовятся к ударам по ядерным объектам Ирана после вывода из строя противовоздушной обороны Сирии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Как отмечается, армия обороны Израиля считает, что после ослабления иранских прокси-группировок на Ближнем Востоке и резкого падения режима Башара Асада в Сирии есть возможность нанести удар по ядерным объектам Ирана.

Поэтому ВВС Израиля продолжают наращивать подготовку к таким потенциальным ударам.

Отмечается, что более 85% противовоздушных систем Сирии было уничтожено во время ударов, что дало израильским самолетам и беспилотникам полное преимущество в воздухе.

Армия Израиля также считает, что Иран, изолированный после падения режима Асада и ослабления своей главной прокси-группы Хезболла в Ливане, может продолжить свою ядерную программу и разработать бомбу, пытаясь заменить свое ядерное сдерживание.

 

Израиль готовит ответ на атаку Ирана

Напомним, 1 октября Иран запустил по Израилю около 200 баллистических ракет, но атака была неэффективной.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал отплатить за эту атаку и не исключает ударов по нефтяным месторождениям и даже ядерным объектам Ирана.

Тем временем президент США Джо Байден пытается отговорить Израиль от таких действий, чтобы избежать эскалации.

В то же время, по мнению израильского журналиста, у будущего президента США Дональда Трампа есть собственный интерес, чтобы Израиль нанес сокрушительный удар по Ирану.

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