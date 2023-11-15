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Ізраїль заявив про початок військової операції у головній лікарні Сектора Газа

Фото: Ізраїль заявив про початок військової операції у головній лікарні Сектора Газа (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Армія оборони Ізраїлю розпочала військову операцію в лікарні "Шифа" у Секторі Газа, де базується терористичне угруповання ХАМАС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram армії Ізраїлю.

"ЦАХАЛ проводить наземну операцію в Газі, щоб перемогти ХАМАС і врятувати наших заручників. Ізраїль веде війну з ХАМАС, а не з цивільним населенням у Газі", - йдеться в повідомленні.

Військові зазначили, що в їхніх лавах є бригади медиків та фахівці, які говорять арабською. Ці люди пройшли спеціальну підготовку і мають на меті убезпечити цивільне населення, яке ХАМАС використовує як живий щит.

В армії Ізраїлю наголосили, що останніми тижнями ЦАХАЛ неодноразово публічно попереджав, що продовження військового використання ХАМАС госпіталю "Шифа" ставить під загрозу його захищений статус згідно з міжнародним правом, і надав достатньо часу, щоб припинити це незаконне зловживання лікарнею.

"Вчора ЦАХАЛ ще раз повідомив відповідним органам влади в Газі, що всі військові дії на території лікарні повинні бути припинені протягом 12 годин. На жаль, цього не сталося", - додали військові.

Війна Ізраїлю з ХАМАС

На початку жовтня бойовики ХАМАС розпочали масштабне вторгнення до Ізраїлю. Вони вбивали та викрадали як військових, так і мирних жителів. У відповідь Ізраїль оголосив військову операцію проти бойовиків "Залізні мечі".

У її рамках ЦАХАЛ розширив наземну операцію у Секторі Газа. У регіон було введено війська та техніка.

За даними Сил оборони Ізраїлю, ХАМАС втратив контроль над північною частиною Сектору Газа, тому що десятки тисяч людей перейшли на південну сторону.

Також повідомлялося, що Білий дім має інформацію стосовно того, що бойовики ХАМАС у Газі використовують лікарні та тунелі під ними, щоб утримувати там заручників та зберігати зброю.

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ХАМАСІзраїльСектор Газа