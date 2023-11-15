Израиль заявил о начале военной операции в главной больнице Сектора Газа

"ЦАХАЛ проводит наземную операцию в Газе, чтобы победить ХАМАС и спасти наших заложников. Израиль ведет войну с ХАМАС, а не гражданским населением в Газе", - говорится в сообщении.

Военные отметили, что в их рядах есть бригады медиков и специалисты, которые говорят на арабском. Эти люди прошли специальную подготовку и преследуют цель обезопасить гражданское население, которое ХАМАС использует как живой щит.

В армии Израиля подчеркнули, что в последние недели ЦАХАЛ неоднократно публично предупреждал, что продолжение военного использования ХАМАС госпиталя "Шифа" ставит под угрозу его защищенный статус согласно международному праву, и предоставил достаточно времени, чтобы прекратить это незаконное злоупотребление больницей.

"Вчера ЦАХАЛ еще раз сообщил соответствующим органам власти в Газе, что все военные действия на территории больницы должны быть прекращены в течение 12 часов. К сожалению, этого не произошло", - добавили военные.

Война Израиля с ХАМАС

В начале октября боевики ХАМАС начали масштабное вторжение в Израиль. Они убивали и угоняли как военных, так и мирных жителей. В ответ Израиль объявил военную операцию против боевиков "Железные мечи".

В ее рамках ЦАХАЛ расширил наземную операцию в Секторе Газа. В регион были введены войска и техника.

По данным Сил обороны Израиля, ХАМАС потерял контроль над северной частью Сектора Газа, потому что десятки тысяч человек перешли на южную сторону.

Также сообщалось, что Белый дом располагает информацией о том, что боевики ХАМАС в Газе используют больницы и туннели под ними, чтобы содержать заложников и хранить оружие.