ХАМАС використовує лікарні для зберігання там зброї, - Білий дім

Білий дім має інформацію стосовно того, що бойовики ХАМАС у Газі використовують лікарні та тунелі під ними, щоб утримувати там заручників та зберігати зброю.

Про це заявив речник Ради національної безпеки Джон Кірбі, передає РБК-Україна з посиланням на NBC.

"Я можу підтвердити вам, що у нас є інформація про те, що ХАМАС і Палестинський ісламський джихад використовують деякі лікарні в секторі Газа, включаючи Аль-Шіфа, і тунелі під ними, щоб приховувати і підтримувати свої військові операції та утримувати заручників", - сказав Кірбі.

Кірбі наголосив, що інформація походить від розвідки США, в той же час, ХАМАС заперечує таке використання лікарень.

Війна Ізраїлю з ХАМАС

На початку жовтня бойовики ХАМАС розпочали масштабне вторгнення до Ізраїлю. Вони вбивали та викрадали як військових, так і мирних жителів. У відповідь Ізраїль оголосив військову операцію проти бойовиків "Залізні мечі".

У її рамках ЦАХАЛ розширив наземну операцію у Секторі Газа. У регіон було введено війська та техніка.

За даними Сил оборони Ізраїлю, ХАМАС втратив контроль над північною частиною Сектору Газа, тому що десятки тисяч людей перейшли на південну сторону.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.