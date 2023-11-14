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ХАМАС використовує лікарні для зберігання там зброї, - Білий дім

Вівторок 14 листопада 2023 23:40
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ХАМАС використовує лікарні для зберігання там зброї, - Білий дім Фото: ХАМАС використовує лікарні для зберігання зброї (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Білий дім має інформацію стосовно того, що бойовики ХАМАС у Газі використовують лікарні та тунелі під ними, щоб утримувати там заручників та зберігати зброю.

Про це заявив речник Ради національної безпеки Джон Кірбі, передає РБК-Україна з посиланням на NBC.

"Я можу підтвердити вам, що у нас є інформація про те, що ХАМАС і Палестинський ісламський джихад використовують деякі лікарні в секторі Газа, включаючи Аль-Шіфа, і тунелі під ними, щоб приховувати і підтримувати свої військові операції та утримувати заручників", - сказав Кірбі.

Кірбі наголосив, що інформація походить від розвідки США, в той же час, ХАМАС заперечує таке використання лікарень.

Війна Ізраїлю з ХАМАС

На початку жовтня бойовики ХАМАС розпочали масштабне вторгнення до Ізраїлю. Вони вбивали та викрадали як військових, так і мирних жителів. У відповідь Ізраїль оголосив військову операцію проти бойовиків "Залізні мечі".

У її рамках ЦАХАЛ розширив наземну операцію у Секторі Газа. У регіон було введено війська та техніка.

За даними Сил оборони Ізраїлю, ХАМАС втратив контроль над північною частиною Сектору Газа, тому що десятки тисяч людей перейшли на південну сторону.

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ХАМАС Сектор Газа Ізраїль
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