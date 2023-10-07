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Израиль заявил о начале спецоперации "Железные мечи"

Суббота 07 октября 2023 11:42
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Израиль заявил о начале спецоперации "Железные мечи" Фото: Израиль заявил о начале спецоперации "Железные мечи" (flickr.com/idfonline)
Автор: Сергей Пышкин

После утренней атаки ХАМАС на территорию Израиля силы обороны Тель-Авив (ЦАХАЛ) объявили о начале контртеррористической операции "Железные мечи".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛа.

"Мы начали операцию "Железные мечи", все этапы нашей операции открыты", - заявили в ЦАХАЛ.

Как отмечают Вооруженные силы Израиля, они направили специальные подразделения вместе со старшими командирами на юг страны. Территория операции будет разделена на центры, каждый из которых будет возглавлять командир.

"По мере необходимости мы будем набирать десятки тысяч резервистов", - добавила пресс-служба.

Утреннее нападение ХАМАСа на Израиль

Около 06:30 по киевскому времени боевики ХАМАСа атаковали Израиль. По стране были выпущены ракеты, в частности террористы проникли в Сдерот - небольшой город в Южном округе.

Вооруженные силы Израиля заявили, что боевики "заплатят высокую цену" и объявили состояние "готовности к войне".

Все подробности утреннего нападения ХАМАСа на Израиль в режиме онлайн можно прочитать в материале РБК-Украина.

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