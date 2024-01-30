Ізраїль заявив про готовність до потенційної війни з "Хезболлою"

можливість потенційної угоди з Хезболлою "вичерпує себе".

Ізраїль та "Хезболла"

Нагадаємо, бойовики "Хезболли" неодноразово намагалися завдавати ударів по Ізраїлю з території Лівану. Це відбувається після того, як Ізраїль розпочав війну з ХАМАСом.

Нещодавно прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив про те, що його країна готова розпочати війну з "Хезболлою".

При цьому вчора, 8 січня, стало відомо, що у південному Лівані внаслідок ізраїльського удару загинув старший командир елітних сил "Хезболла Радван".

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