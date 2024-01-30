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Израиль заявил о готовности к потенциальной войне с "Хезболлой"

Фото: министр обороны Израиля Йоав Галлант (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Израильские военные готовы при необходимости к потенциальной войне с бойцами "Хезболлы".

Об этом заявил министр обороны Израиля Йоав Галлант, передает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

возможность потенциального соглашения с Хезболлой "исчерпывает себя".

Израиль и "Хезболла"

Напомним, боевики "Хезболлы" неоднократно пытались наносить удары по Израилю с территории Ливана. Это происходит после того, как Израиль начал войну с ХАМАСом.

Недавно премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о том, что его страна готова начать войну с "Хезболлой".

При этом вчера, 8 января, стало известно, что в южном Ливане в результате израильского удара погиб старший командир элитных сил "Хезболла Радван".

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