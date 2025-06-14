Ізраїль заявив про атаку на військові бази Ірану: "прильоти" по ППО і не тільки

Удари Ізраїлю по Ірану

Нагадаємо, у п'ятницю, 13 червня, ізраїльська армія атакувала Іран ракетами. У результаті ударів було уражено велику кількість військових об'єктів.

Зокрема, цілями Ізраїлю стали ядерні об'єкти Ірану. Йдеться про підприємства зі збагачення урану в Натанзі та Фордо.

Це сталося на тлі того, як США та Іран не змогли домовитися про нову ядерну угоду.

Детальніше про удар Ізраїлю - в матеріалі РБК-Україна.

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