Израиль заявил об атаке на военные базы Ирана: "прилеты" по ПВО и не только

Удары Израиля по Ирану

Напомним, в пятницу, 13 июня, израильская армия атаковала Иран ракетами. В результате ударов было поражено большое количество военных объектов.

В частности, целями Израиля стали ядерные объекты Ирана. Речь о предприятиях по обогащению урана в Натанге и Фордо.

Это произошло на фоне того, как США и Иран не смогли договориться о новой ядерной сделке.

Детальнее об ударе Израиля - в материале РБК-Украина.

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