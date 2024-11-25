ua en ru
Пн, 25 ноября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Израиль завтра может одобрить прекращение огня в Ливане, - СМИ

Понедельник 25 ноября 2024 19:50
UA EN RU
Израиль завтра может одобрить прекращение огня в Ливане, - СМИ Фото: Биньямин Нетаньяху, премьер Израиля (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Израильские власти уже завтра, 25 ноября, рассмотрят вопрос прекращения огня с боевиками "Хезболлы" в Ливане. Соответствующее соглашение может быть утверждено в ближайшие дни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel, The Jerusalem Post и Reuters.

По информации The Times of Israel, завтра в 17:30 в штаб-квартире ЦАХАЛ в Тель-Авиве пройдет заседание кабинета нацбезопасности Израиля, на котором должны обсудить прекращение огня. Оно продлится как минимум до 21:00.

При этом, как пишет The Jerusalem Post, президент США Джо Байден и президент Франции Эммануэль Макрон завтра могут объявить о 60-дневном прекращении огня между Израилем и "Хезболлой".

По данным источника издания, у Израиля все еще есть замечания по некоторым деталям, которые, будут переданы ливанскому правительству сегодня.

При этом журналисты уточняют, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху уже "в основном" одобрил соглашение о прекращении огня с "Хезболлой.

В свою очередь заместитель спикера парламента Ливана Элиас Бу Сааб заявил в комментарии Reuters, что "не осталось серьезных препятствий" для начала реализации предложенного США 60-дневного прекращения огня между Израилем и "Хезболлой".

По словам Бу Сааба, предложение включает в себя вывод израильских войск из южной части Ливана, а также размещение там регулярных ливанский войск.

Как отметил заместитель спикера парламента Ливана, спорным был вопрос о том, кто будет следить за соблюдением режима прекращения огня. В последние 24 часа было решено, что для наблюдения будет создан комитет из пяти стран под председательством США.

Примечательно, что в комитет будет входить и Франция, даже несмотря на то, что страна пообещала выполнять ордер Международного уголовного суда на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху.

Прекращение огня в Ливане

Напомним, Израиль начал свою операцию против боевиков "Хезболлы" на юге Ливана в начале октября. Тель-Авив объяснил, что таким образом хочет вернуть домой израильтян, которые покинули свои дома из-за постоянных ударов боевиков.

Израильские СМИ уже написали о том, что Израиль дал предварительное согласие на прекращение огня в Ливане. Оно предусматривает, что боевики "Хезболлы" будут выведены к северу от реки Литани.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Израиль Ливан Хезболла
NEWS
Бронь от мобилизации будет работать по-новому: как изменятся правила с декабря
Бронь от мобилизации будет работать по-новому: как изменятся правила с декабря
DAILY
План, которого нет. Что Трамп думает о войне в Украине и к чему готовятся у Зеленского
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина План, которого нет. Что Трамп думает о войне в Украине и к чему готовятся у Зеленского