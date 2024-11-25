Израиль завтра может одобрить прекращение огня в Ливане, - СМИ
Израильские власти уже завтра, 25 ноября, рассмотрят вопрос прекращения огня с боевиками "Хезболлы" в Ливане. Соответствующее соглашение может быть утверждено в ближайшие дни.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel, The Jerusalem Post и Reuters.
По информации The Times of Israel, завтра в 17:30 в штаб-квартире ЦАХАЛ в Тель-Авиве пройдет заседание кабинета нацбезопасности Израиля, на котором должны обсудить прекращение огня. Оно продлится как минимум до 21:00.
При этом, как пишет The Jerusalem Post, президент США Джо Байден и президент Франции Эммануэль Макрон завтра могут объявить о 60-дневном прекращении огня между Израилем и "Хезболлой".
По данным источника издания, у Израиля все еще есть замечания по некоторым деталям, которые, будут переданы ливанскому правительству сегодня.
При этом журналисты уточняют, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху уже "в основном" одобрил соглашение о прекращении огня с "Хезболлой.
В свою очередь заместитель спикера парламента Ливана Элиас Бу Сааб заявил в комментарии Reuters, что "не осталось серьезных препятствий" для начала реализации предложенного США 60-дневного прекращения огня между Израилем и "Хезболлой".
По словам Бу Сааба, предложение включает в себя вывод израильских войск из южной части Ливана, а также размещение там регулярных ливанский войск.
Как отметил заместитель спикера парламента Ливана, спорным был вопрос о том, кто будет следить за соблюдением режима прекращения огня. В последние 24 часа было решено, что для наблюдения будет создан комитет из пяти стран под председательством США.
Примечательно, что в комитет будет входить и Франция, даже несмотря на то, что страна пообещала выполнять ордер Международного уголовного суда на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху.
Прекращение огня в Ливане
Напомним, Израиль начал свою операцию против боевиков "Хезболлы" на юге Ливана в начале октября. Тель-Авив объяснил, что таким образом хочет вернуть домой израильтян, которые покинули свои дома из-за постоянных ударов боевиков.
Израильские СМИ уже написали о том, что Израиль дал предварительное согласие на прекращение огня в Ливане. Оно предусматривает, что боевики "Хезболлы" будут выведены к северу от реки Литани.
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