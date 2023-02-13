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Ізраїль завдав авіаудару по комплексу ХАМАС у секторі Гази

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Понеділок 13 лютого 2023 07:09
Ізраїль завдав авіаудару по комплексу ХАМАС у секторі Гази Фото: Ізраїль завдав удару по комплексу ХАМАС у секторі Гази (idf.il)
Автор: Олег Васьків

Ізраїльські військові у ніч на 13 лютого атакували один із об'єктів, що пов'язаний з виробництвом зброї та належить терористичній організації ХАМАС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Армії оборони Ізраїлю.

"Винищувачі ЦАХАЛу завдали удару по підземному комплексу із сировиною, яка використовується для виготовлення ракет", - зазначили службовці.

Водночас військові пояснили, що обстріл - це відповідь на суботній ракетний запуск з Гази по території Ізраїлю.

Нагадаємо,у грудні винищувачі армії оборони Ізраїлю завдали удару по об'єктах бойовиків ХАМАС у секторі Гази.

Також Ізраїль атакував ракетами велику авіабазу Шайрат в сирійській провінції Хомс. В результаті удару двоє військових загинули, ще троє зазнали поранень.

До цього Ізраїль завдав авіаудар по колоні автомобілів на сході Сирії, неподалік від Абу-Камала. В ній, імовірно, знаходилась контрабанда іранської зброї.

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