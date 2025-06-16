Израиль нанес удар по государственному телеканалу Ирана, - СМИ
Армия обороны Израиля в понедельник, 16 июня, нанесла удар по телестудии государственного канала Ирана IRINN в Тегеране, который считается пропагандистским инструментом иранских властей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Jerusalem Post.
Как отмечает издание, перед этим министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что "иранский рупор пропаганды исчезнет".
Удар по студии телеканала был нанесен во время прямого эфира. Это подтверждает видео трансляции, опубликованное в сети.
The Jerusalem Post сообщило, что эвакуация окружающих жилых домов возле телеканала уже началась.
Война Израиля с Ираном
Напомним, в ночь на 13 июня начал операцию "Львиный народ". В рамках этой операции страна атаковала ядерные и военные объекты Ирана.
В частности, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси после атаки Израиля сообщил, что была уничтожена наземная часть завода по обогащению урана в Натанзе.
Иран в свою очередь ответил запуском баллистических ракет по Израилю.
В последние дни Иран и Израиль продолжают обмениваться ракетно-дронными ударами. Ситуация между странами обостряется. С начала конфликта в результате иранских ударов по Израилю погибло 16 человек. Среди них - 5 украинцев.
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