Израиль нанес удар по государственному телеканалу Ирана, - СМИ

Армия обороны Израиля в понедельник, 16 июня, нанесла удар по телестудии государственного канала Ирана IRINN в Тегеране, который считается пропагандистским инструментом иранских властей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Jerusalem Post .

The Jerusalem Post сообщило, что эвакуация окружающих жилых домов возле телеканала уже началась.

Удар по студии телеканала был нанесен во время прямого эфира. Это подтверждает видео трансляции, опубликованное в сети.

Как отмечает издание, перед этим министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что "иранский рупор пропаганды исчезнет".

Война Израиля с Ираном

Напомним, в ночь на 13 июня начал операцию "Львиный народ". В рамках этой операции страна атаковала ядерные и военные объекты Ирана.

В частности, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси после атаки Израиля сообщил, что была уничтожена наземная часть завода по обогащению урана в Натанзе.

Иран в свою очередь ответил запуском баллистических ракет по Израилю.

В последние дни Иран и Израиль продолжают обмениваться ракетно-дронными ударами. Ситуация между странами обостряется. С начала конфликта в результате иранских ударов по Израилю погибло 16 человек. Среди них - 5 украинцев.

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